US-Flüchtlingskinder-Praxis erschüttert Clooneys

Wie viele Amerikaner sind auch Amal und George Clooney erschüttert über die erst am Donnerstag gekippte Flüchtlingspolitik der USA: In den vergangenen Wochen wurden den Menschen, die an der Grenze zu Mexiko aufgegriffen wurden, die Kinder weggnommen und in Heimen untergebracht. Fotos zeigten weinende Kleinkinder, deren Mütter gerade verhaftet werden, und Heranwachsende, die in Käfigen untergebracht sind und auf grünen Bodenmatten unter Foliendecken liegen. Das Hollywood-Ehepaar hat nun 100.000 Dollar an ein Kinderhilfszentrum gespendet, um den Kindern beizustehen. Das Paar will seinen Zwillingen Ella und Alexander (1) in Zukunft in die Augen sehen können.