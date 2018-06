Liebe Wiener: Ein paar Millionen gehen noch!

Dass der Bund beim Öffi-Ausbau in Graz mitzahlt, ist ein großer Wurf. Aber: In einigen Bereichen bleiben die Grazer immer noch benachteiligt. So gehen Graz jährlich Zig-Millionen Euro durch die Lappen, weil der Bund sein Steuergeld ungerecht verteilt - allein 2015 waren es 61 Millionen Euro.