Nicht mehr jeder Brief darf einfach in Briefkasten

Briefe, Billets & Co. konnte man bisher, ausreichend frankiert, ohne nachzudenken in den Briefkasten werfen. Ab Juli ist das anders: Man muss dann nicht nur überlegen, ob Briefe schnell oder langsamer ankommen sollen. Man muss auch wissen, ob der Brief überhaupt in den Postkasten darf. Konkret sieht es so aus: Privatkunden können zwischen zwei Tarifen wählen: „Prio“ oder „Eco“. Bei Ersterem werden Briefe bis 20 Gramm für 80 Cent am nächsten Werktag, bei der „Eco“-Variante um 70 Cent nach zwei bis drei Werktagen zugestellt.