Mit billigen Sakkos übers Ohr gehauen

Im selben Atemzug bat der Italiener den Wolfsberger auch um ein wenig Bargeld, da er all sein Bargeld bereits für Luxuswaren ausgegeben habe. Daraufhin übergab er dem vermeindlichen italienischen Geschäftsmann mehrere hundert Euro. „Erst später bemerkte der 63-Jährige, dass die geschenkten Anzüge von sehr minderwertiger Qualität waren. Erhebungen ergaben, dass diese Betrugsart bereits in Deutschland bekannt ist“, so der Polizist weiter.