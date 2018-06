Rührender Brief! Schönste WM-Geste kommt vom Iran

Marrokos Bouhaddouz verstand die Welt nicht mehr. Seine Mannschaft hätte aufgrund der vielen Torchancen klar gegen den Iran gewinnen müssen. Stattdessen setzte es eine empfindliche 1:0 Niederlage, mit einem Eigentor von Bouhaddouz in der 95. Minute, das die Sportfans noch lange nicht vergessen werden. Der St.-Pauli-Spieler war nach dem Spiel am Boden zerstört. Vielleicht war das der Ansporn für einen Iraner, einen rührenden offenen Brief an den Unglücksraben zu schreiben.