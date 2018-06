Ließ Sohn verhungern: Haft für zehnfache Mutter

Wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge muss eine deutsche Mutter für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Die Frau habe sich nicht ausreichend um ihren zweijährigen Sohn gekümmert und diesen verhungern lassen, urteilten die Richter am Freitag am Landgericht in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen). Das Urteil ist nicht rechtskräftig.