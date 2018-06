Lkw verlor Diesel: Zwei Unfälle mit Verletzten

Mädchen in Kinderchirurgie eingeliefert

Kurz danach kam eine 15-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung und wolte in den Schwarzen Weg einbiegen. Sie rutschte auf der Ölspur aus, stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Mädchen wurde in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert. Auch ein 54-jähriger Motorradlenker stürzte und verletzte sich schwer.