Branko Lenarts Handarbeit

„Mir ging es um die Wahrnehmung“

2002 folgte der nächste Schritt: „Mir ging es um die Wahrnehmung, um optische Phänomene und Zitate“, erklärt der Künstler. Die Hände erzeugten nun einen anderen Kontext für die Fotos, historische Bezüge - wie etwa ein Bild mit der im 19. Jahrhundert beliebten Heliogravure-Technik - spielten von da an eine wichtige Rolle. Das alles lässt sich in der Ausstellung „Hand:Work“ im MUWA wunderbar nachvollziehen. Und mehr noch in einem prachtvollen Bildband mit 107 Abbildungen, der in der edition keiper erschienen ist. Alle Infos finden Sie hier