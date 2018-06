Steuerhinterziehung: Freispruch nach elf Jahren

Aufatmen bei Baumeister Markus Voglreiter: Vor elf Jahren wurde er erstmals vor Gericht zitiert. Das Finanzamt warf ihm in den Jahren 1999 bis 2005 Steuerhinterziehung in der Höhe von 1,3 Millionen Euro vor. Es soll bei diversen privaten Hausbaustellen zu Schwarzgelduzahlungen gekommen sein. Die Arbeiten wurden damals offenbar zu 40 Prozent den Privatiers als Häuslbauer zugeschrieben. Voglreiter zeigte sich zum Teil geständig. Allerdings erklärte er vor Gericht, dass das Finanzamt mit völlig falschen - also überzogenen - Zahlen gerechnet hat.