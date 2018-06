Erdogan: „Tausende Religionsgelehrte entsandt“

„Völlig inakzeptabel“

Aus der Politik gibt es heftige Kritik an der türkischen Wahlwerbung in Wien. „Solche Briefe an SchülerInnen - überdies adressiert an eine Schuladresse - sind völlig inakzeptabel. Unsere Wiener Schulen sind kein Ort für einen türkischen Wahlkampf“, erklärten Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer (beide SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung.