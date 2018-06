„Ein Skandal“: Post von Erdogan für Wiens Schüler

„Wir wissen, dass 14-jährige Kinder in einer Neuen Mittelschule in Wien-Donaustadt sowie in einem Gymnasium in Floridsdorf diese Wahlwerbung direkt an ihre Namen adressiert erhielten“, berichtete Himmer gegenüber der „Krone“. Über die Echtheit des Briefes will der Stadtschulratspräsident nicht spekulieren: „Im Schreiben werden allerdings die türkischen Familien eindeutig aufgefordert, Erdogan zu wählen - ,für eine starke Türkei’.“