Ein Stahl-Gerippe für das Dach der Schwimm-Halle

Es erinnert fast an einen Lego-Bausatz: In verhältnismäßig kleinen Teilen werden die acht Meter „kurzen“ Stahlträger angeliefert und auf der Baustelle des Paracelsus-Bades in Salzburg mit 13.000 Schrauben zu einem 550 Tonnen schweren „Skelett“ verbaut. So entsteht das Dach für die bereits erkennbare Schwimmhalle.