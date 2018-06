Wieder Ärger mit den Exoten

Erst am Sonntag wurde ein Tier bei Lavamünd aus der Lavant geborgen. „In unserem Zooteich leben an die 100 Schmuckschildkröten, die gerettet oder abgegeben wurden. Das geht so nicht mehr weiter; auch das Land ist gefordert!“, meint Happ. Hilfe hätten bisher nur private Teichbesitzer und das Bundesheer angeboten, das die Panzerträger auf einem Militärgelände in Oberkärnten aufnehmen könnte. Happ freut sich über die Unterstützung: „Das Gewässer müsste allerdings in der Nähe des Reptilienzoos sein - unsere Mitarbeiter füttern die Tiere zweimal täglich! Oder der neue Wirt kann das selbst übernehmen.“