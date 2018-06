Gegen Mauer: Pensionisten schwer verletzt

Der 81-jährige Deutsche lenkte sein Auto kurz vor 13 Uhr in Fahrtrichtung Milders. Am Beifahrersitz saß seine 78-jährige Ehefrau. Aus ungeklärter Ursache kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine dort befindliche Betonmauer. Beide Insassen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen im Brustbereich. Sie wurden mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.