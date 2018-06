Foda zu Neymar-Kritik: „Ganz normal gespielt“

Foda konnte dem wenig abgewinnen. „Es war nichts Außergewöhnliches, was da auf dem Spielfeld passiert ist“, erklärte der Deutsche am Montag in einer Pressekonferenz in Wien. „Wir haben ganz normal gespielt. Das erwartet ihn bei der WM auch.“ Dort treffen die Brasilianer in der Gruppenphase auf die Schweiz, Costa Rica und Serbien.