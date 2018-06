Brasiliens Presse feiert „2 Siege in einem Spiel“

„O Globo“: „Die Selacao gewinnt zwei Spiele in einem in Österreich. Es ist möglich, eine Reihe von guten Nachrichten im Sieg Brasiliens über Österreich zu sehen. Aber die beste von ihnen ist, dass die Mannschaft zwei Spiele in einem gewann, zwei Gegner mit unterschiedlichen Positionen und Ideen in einem Spiel schlug. Sie gewann in der ersten Halbzeit mit 1: 0 gegen einen Gegner mit einer Kette von fünf Verteidigern, der Brasilien das Leben schwer machte und das Betreuerteam von (Teamchef, Anm.) Tite beunruhigte. In der zweiten Halbzeit erzielte sie zwei weitere Tore, und es hätten noch mehr sein können gegen ein Team aus Österreich, das versuchte nach vorne zu kommen, Räume öffnete und einem Debakel entging. Dieser Teil des Freundschaftsspiels bestätigte nur: Es gibt in der Welt keine bessere Mannschaft als die Brasilianer, wenn das Spiel Raum zum Dribbling und raschen Vorstößen bietet. (...) Gegen einen Gegner, der zuletzt sieben Siege in Folge geholt hat und taktische Ähnlichkeiten mit zwei Gruppe-E-Gegnern (Schweiz und Costa Rica) aufweist, kontrollierte Tites Brasilien das Spiel, hatte 16 Abschlüsse und kam einfach zu Toren. Jetzt liegt der volle Fokus auf dem Weg zur ‘Hexa‘!“