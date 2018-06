Unwetter tobte: Österreicher von Jacht gerettet

Horror-Erlebnis für sechs Urlauber aus Österreich in Montenegro: Ohne Böses zu ahnen, ankerten sie abends mit ihrer Segeljacht in der beliebten Bucht von Kotor. Alles schien perfekt - bis die Besatzung in der Nacht schließlich aus dem Schlaf gerissen wurde. Ein heftiger Sturm zog über die Küste von Montenegro hinweg.