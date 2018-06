101-Jähriger auf Schutzweg von Bus angefahren

Das hätte schlimmer ausgehen können: Von einem Bus erfasst wurde ein 101-Jähriger am Samstagabend in Innsbruck. Der Mann stand zunächst mit dem Rücken zum Schutzweg gewandt, als er sich plötzlich umdrehte und ohne auf den Verkehr zu achten losmarschierte. Er wurde leicht verletzt in die Klinik eingeliefert.