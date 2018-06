Toter bei Messerattacke in japanischem Zug

In einem Hochgeschwindigkeitszug in Japan hat in der Nacht auf Sonntag ein Mann mit einem Messer auf mehrere Mitreisende eingestochen. Zwei Frauen kamen bei der blutigen Attacke an der Stadtgrenze Tokios mit schweren Verletzungen davon, ein Passagier (38) starb aber nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Verdächtigen (22) fest. Der Arbeitslose gab an, „frustriert“ gewesen zu sein.