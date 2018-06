Tiroler trennte sich bei Holzarbeiten Finger ab

Folgenschwerer Arbeitsunfall am Samstag Nachmittag in St. Ulrich am Pillersee! Ein 61-Jähriger rutschte beim Durchtrennen eines Stück Holzes in seiner Werkstatt mit einer Kreissäge ab und geriet ins Sägeblatt. Der Einheimische zog sich dabei eine Teilamputation des linken Zeigefingers und Schnittverletzungen am linken Daumen zu. Er wurde vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.