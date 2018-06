Rechtsextreme „Aula“ gibt es ab sofort nicht mehr

FAV-Obmann: Ab sofort keine „Aula“ mehr

Er sollte recht behalten: Ab sofort gebe es keine „Aula“ mehr, sagte FAV-Chef Sickl am Samstag nach der Sitzung des Freiheitlichen Akademikerverbandes in Graz. Es werde ein neues Konzept und neues Personal geben. „Wir als FAV sehen die Notwendigkeit für ein patriotisches Magazin“, so Sickl. Man arbeite unter Hochdruck an einem Konzept und neuen Ideen, auch die Finanzierung stehe, wenngleich zu Einzelheiten noch nichts gesagt werden könne. Thematisch werde sich das neue Magazin - auch mehrere Titel seien schon in Diskussion - geopolitisch, kulturell, wirtschaftlich und wissenschaftlich sowie sprachlich hochwertig präsentieren und weniger Tagespolitik beinhalten.