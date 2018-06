Mit fliegerischem Kunststück Radfahrer gerettet

Landung in Schlucht und auf schmalem Steg

Der Pilot landete den Rettungsheli im schluchtartigen Bachbett und setzte Notarzt und Flugretter so nahe wie möglich beim Verunglückten ab. Der Mountainbiker wurde nach der Erstversorgung mittels Taubergung auf der Brücke abgesetzt. Dann landete der Pilot den Helikopter auf der Brücke - die aber so schmal ist, dass die Kufen kaum genug Platz fanden, wie die Polizei berichtet. Dennoch konnten der Verletzte und das Team aufgenommen und anschließend zum Landeskrankenhaus Steyr geflogen werden.