Schock für Brasilien: Millionen-Mann Fred verletzt

Denn beim letzten Training in London traf ihn Casemiro am Knöchel, dabei zog sich Fred in diesem Bereich eine Verletzung zu. „Ein Knöcheltrauma“, wie Teamarzt Rodrigo Lasmar bestätigte. Damit fällt der 25-Jährige nicht nur fix für das Länderspiel am Sonntag aus, sondern droht sogar die WM zu verpassen.