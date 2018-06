Wen Trumps Zoll-Krieg jetzt wirklich trifft

Das wiederum hätte deutliche Auswirkungen bis nach Österreich. Denn als Zulieferer der deutschen Autoindustrie und als Direktlieferant (Magna-Steyr) haben heimische Firmen zuletzt vom Exportboom in die USA profitiert (siehe Grafik unten). Eine Erhöhung der Importzölle von derzeit drei auf 25 Prozent könnte - so eine grobe Schätzung - 3000 bis 5000 Arbeitsplätze in Österreich und 200.000 in der EU gefährden.