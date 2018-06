Sohn erschossen: Mutter starb bei Todesnachricht

Nachdem in Brasiliens Metropole Rio de Janeiro ein Polizist erschossen worden war, ist auch dessen Mutter gestorben, als man ihr die Todesnachricht überbrachte. Die Frau brach mit einem Herzinfarkt zusammen, später konnte in einem Krankenhaus nur noch ihr Tod festgestellt werden, teilte die brasilianische Polizei am Donnerstag mit.