Knöchel verletzt! Riesenpech für Brasilianer Fred

Brasilien muss möglicherweise im Länderspiel am Sonntag gegen Österreich und auch bei der Fußball-WM in Russland auf Fred verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt am Donnerstag in London im Training ein Knöcheltrauma, wie Teamarzt Rodrigo Lasmar laut BBC und Sky bekanntgab. Wie lange der 24-Jährige ausfällt, ist noch offen. Die Verletzung erlitt Fred bei einem Foul von Real Madrids Casemiro.