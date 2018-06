Kulinarik, Kultur und neues Burgenland-Magazin

Das Wiener Festival des guten Geschmacks ist wieder da: Schon zum dritten Mal findet von 7. bis 9. Juni das Kulinarikfestival Wienissimo statt, diesmal vor allem am Platz rund um das Lustspielhaus in Wien. Diesjähriger Schwerpunkt ist die Tourismusregion Burgenland. Bei freiem Eintritt können Gäste Köstlichkeiten und Entertainment aus dem Burgenland entdecken. Außerdem hat das echo Medienhaus in Kooperation mit Burgenland Tourismus die erste Ausgabe seines neuen Magazins „Burgenland live“ vorgestellt.