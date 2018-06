Polizeihund stöbert Räuber in der Alten Donau auf

Polizeihund „DiNozzo“ hat in der Nacht auf Donnerstag in Wien einen Räuber erschnüffelt, der sich besonders gut im Gewässer der Alten Donau versteckt zu haben glaubte. Der Verdächtige stand nämlich bis zum Kopf im Wasser und hatte sich zudem mit Wasserpflanzen zugedeckt. Er und sein Komplize wurden festgenommen. Das Duo hatte gemeinsam mit einem flüchtigen Mittäter eine 83-Jährige vor ihrer Haustür in der Donaustadt überfallen, beraubt und verletzt.