Rekrut erschossen: Jetzt startet der Mordprozess

Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht der Mordprozess gegen einen jungen Soldaten (22) eröffnet, der Anfang Oktober 2017 in der Albrechtskaserne den 20 Jahre alten Rekruten Ismail M. erschossen hat. Bis heute sagt Todesschütze Ali U. (22): „Meine Tat war ein Unfall!“ Die Staatsanwaltschaft und die Familie des Opfers hingegen gehen von einem eiskalten Mord aus.