Feuer in Luxushotel: Robbie Williams geflüchtet

„Ich bin auf den Balkon gegangen und habe nach oben geschaut, und da waren nur Rauchwolken“, sagte Williams, der sich mit seiner Frau Ayda Field in dem Hotel aufhielt. „Dann bin ich vom Balkon wieder reingekommen und sagte ,Das Hotel brennt‘, und sofort klopfte es an der Tür und ein Hotelboy stand da und sagte ,Sie müssen raus!‘.“ Er und Field hätten sich dann über eine Feuerstiege außen am Gebäude in Sicherheit gebracht.