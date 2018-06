E-RUSH feiert seine Premiere

Damit die Fahrer auch unterwegs immer gut versorgt sind, stellt Event-Partner BMW vier Begleitfahrzeuge zu Verfügung - zwei Mal den rein elektrisch angetriebenen i3 sowie die Plug-In-Modelle 330e und 530e. „Wir freuen uns auf den e-RUSH“, sagt Marcus Hartmann von BMW Mountains. „Die Idee hinter dem Event passt perfekt zu BMW. Es geht nicht nur um die Freude am Fahren, es geht auch um nachhaltige Mobilität und das Erlebnis in der Natur“, so Hartmann weiter.