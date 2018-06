„Sex and the City“-Designerin Kate Spade gestorben

Die US-Modedesignerin Kate Spade ist tot. Der Leichnam der 55-Jährigen wurde in ihrer Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan gefunden. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass sie Selbstmord beging. Spade wurde vor allem durch ihre Handtaschen berühmt, die zur Ausstattung der Kultserie „Sex and the City“ gehörten.