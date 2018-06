Thiem: „Keine Lust auf drei Semifinal-Pleiten!“

Es könne sonst ganz schnell in eine andere Richtung gehen. „Das habe ich auch ein bisschen gelernt letztes Jahr in New York, deshalb habe ich das heute sehr gut zu Ende gespielt. Er war offensichtlich angeschlagen, aber trotzdem hat er eine so hohe Klasse, dass sofort wieder ein offenes Match zustande kommt, wenn ich ein bisserl nachlasse“, sagte der Weltranglisten-Achte nach Erreichen seines Paris-Hattricks.