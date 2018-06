Sensation in Paris! Cecchinato wirft Djokovic raus

Sprung nach vorne

Der Weltranglisten-72., der im Ranking in die Top 30 vorstoßen wird, ist der erste Italiener seit 40 Jahren, der sich für das Halbfinale eines Major-Turniers qualifiziert hat. Zuletzt war dies Corrado Barazzutti 1978 ebenfalls in Roland Garros gelungen. Er ist zudem der am schlechtesten platzierte Spieler in Paris seit Andrej Medwedew, der 1999 als Nummer 100 die letzten vier erreicht hatte. Cecchinato hatte vor den French Open als Lucky Loser in Budapest seinen ersten ATP-Titel gewonnen.