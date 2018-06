Mehrere Frauenleichen in Massachusetts gefunden

Auf dem Grundstück eines mutmaßlichen Entführers in der US-Stadt Springfield im Bundesstaat Massachusetts sind drei Frauenleichen gefunden worden. Wie die Polizei am Montag (Ortszeit) mitteilte, seien zwei der drei Frauen als vermisst gemeldet gewesen. Sie waren 27, 34 und 47 Jahre alt und hatten alle in der Region gelebt, hieß es in Medienberichten.