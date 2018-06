Madsen: Die Angst bei den Hörnern gepackt

Die Panikattacken des Frontmannes waren dann auch ausschlaggebend für das neue Madsen-Album „Lichtjahre“, auf dem das Thema Angst in den unterschiedlichsten Facetten beleuchtet wird. Als Sebastian sich auf Urlaub befand, um seine Akkus aufzuladen und mit dem Problem klarzukommen, schrieb er den ersten Song „Wenn es einfach passiert“, der thematisch genau in die Kerbe seines damaligen Leidens schlägt. Auch „Wenn alles zerbricht“ oder „Athlet“ sind Nummern, die sich lose um Angstzustände drehen. „Die Erfahrungen der letzten Jahre warfen bei mir auch die Frage auf, ob ich in gewissen Lebenssituationen lieber in einer dunklen Ecke bleibe, oder vorangehe und etwas riskiere. In dem Song geht es aber auch um den Moment, in dem man sich wieder aufrafft, um loszurennen und weiterzumachen. In einem Madsen-Text war ein positiver Ausgang immer wichtig. Wir sind eine Band, die Optimismus versprüht und damit offenbar Menschen aus Lebenskrisen holen konnte.“