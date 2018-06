„Wegwerfen ist nicht mehr leistbar!“

Fleißigste Mülltrenner leben in der Steiermark

Die fleißigsten Mülltrenner kommen übrigens aus der Steiermark. Gefolgt von den Burgenländern, Niederösterreichern, Oberösterreichern und Vorarlbergern. Schlusslichter sind Wien, Salzburg und Tirol. Aber auch diese Zahlen sind von einem Wermutstropfen flankiert: Die Werte von jungen Befragten sind deutlich geringer. So achtet zwar die Hälfte aller Befragten „sehr genau“ auf die Mülltrennung - aber nur 29 Prozent der Unter-30-Jährigen. Es liegt also vermehrt an den jungen Menschen, die Müllzukunft in Österreich besser zu gestalten.