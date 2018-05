Jeder dritte Wiener trennt Müll nicht

Knapp 30 Prozent der Jungen trennen ihren Abfall sorgfältig, bei den Über-60-Jährigen hingegen schon 62 Prozent, so eine Studie der heimischen Entsorgungsbetriebe. Neben Nachlässigkeit gilt Mangel an Information über das richtige Trennen als Hauptgrund für das überraschend schlechte Abschneiden der Jüngeren. „Einfach wegwerfen können wir uns aber nicht mehr leisten, weder ökologisch noch ökonomisch“, warnt Hans Roth, Chef des Entsorgers Saubermacher. 600.000 Tonnen an Glas, Papier, Plastik und Metall landen daher jährlich im Restmüll, statt als kostbarer Rohstoff wiederverwertbar zu sein.