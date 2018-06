Abtreibungs-Demo beschäftigt nun das Gericht

Im Oktober 2017 hat die Polizei in der Stadt Salzburg eine Demonstration gegen Abtreibungsgegner aufgelöst. In der Folge wurden gegen mehr als dreißig Personen Verwaltungsstrafen verhängt. 26 Betroffene brachten dagegen eine Beschwerde ein. Für sie war das Vorgehen der Polizei unrechtmäßig. Am Montag beschäftigte sich das Landesverwaltungsgericht Salzburg mit dem Einspruch der Aktivisten.