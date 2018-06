Innsbruck singt! Mitmachen ist erwünscht

Ganz Innsbruck steht am Samstag, 9. Juni ab 10 Uhr, an den unterschiedlichsten Orten im Zeichen des Gesangs und des Miteinander-Musizierens. Gemäß dem Sprichwort „Wer reden kann, kann singen“ werden Passanten und Bevölkerung eingeladen, sich neben Chören und Gesangsgruppen an der städtischen Aktion „Innsbruck singt“ zu beteiligen.