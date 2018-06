WM-Teilnehmer Island verliert Test gegen Norwegen

Mexiko feierte dagegen vor dem Abflug in Richtung Europa einen Sieg. Der erste Gruppen-F-Gegner von Weltmeister Deutschland am 17. Juni bot aber beim 1:0 (1:0) in Mexiko-Stadt gegen Schottland eine eher schwache Leistung. Den Siegtreffer erzielte Giovani Dos Santos bereits in der 13. Minute. Den letzten Test bestreiten die Mexikaner am kommenden Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark.