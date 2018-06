ÖFB: „Wollen gegen den Weltmeister gewinnen!“

„Alle Mann sind fit und heiß auf den Weltmeister!“ Teamchef Franco Foda kann heute gegen Deutschland aus dem Vollen schöpfen, will eine Mannschaft sehen, „die die Qualität zeigt, die in ihr steckt!“ Auch Kapitän Julian Baumgartlinger freut sich auf den großen Hit in Klagenfurt: „Das ist für alle etwas Besonderes, wir wollen gewinnen!“