Verliebter Kaugummidieb stellt sich der Polizei

Dafür müsse er jedoch seine Probleme mit der Justiz lösen. Der 44- Jährige hatte aus einem Supermarkt 16 Stangen Kaugummi entwendet, die er weiterverkaufen wollte. Ein Gericht verurteilte ihn zu vier Monaten Haft, der Mann war jedoch inzwischen untergetaucht, berichtete die Tageszeitung "Corriere della Sera" am Sonntag.

Bis November in Haft

Am Samstag stellte sich der Rumäne der Polizei im römischen Viertel San Giovanni. Er habe sich in eine Römerin verliebt und wolle ein neues Leben ohne Probleme mit der Justiz beginnen. Der Mann wurde in die römische Haftanstalt Rebibbia gebracht, wo er bis November bleiben wird.