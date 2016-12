USA enthält sich bei israel- kritischer Resolution

Die USA haben mit einer jahrelangen Tradition gebrochen und die Annahme einer israelkritischen Resolution im UNO- Sicherheitsrat zugelassen. In der vom obersten UNO- Gremium am Freitag angenommenen Entschließung wird ein Stopp der israelischen Siedlungen im Westjordanland gefordert. 14 der 15 Ratsmitglieder stimmten zu, nur die USA enthielten sich. Republikaner und Israel kritisieren daraufhin den scheidenden US- Präsidenten Barack Obama.