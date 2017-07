Nordkorea testete weitere Interkontinentalrakete

Nordkorea hat offenbar zum zweiten Mal innerhalb eines Monats eine Interkontinentalrakete abgefeuert. Das Geschoß sei etwa tausend Kilometer weit geflogen und in das Japanische Meer gestürzt, teilte das US- Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die internationale Gemeinschaft verurteilte den Raketentest, der wenige Stunden nach einem Sanktionsbeschluss des US- Senats gegen Pjöngjang erfolgte. Die USA und Südkorea berieten über eine mögliche "militärische Antwort".