Iraks Premier verkündet Ende des IS- "Kalifats"

Zuvor hatten irakische Spezialkräfte die Ruinen der kürzlich zerstörten Moschee nach eigenen Angaben unter ihre Kontrolle gebracht. Die Dschihadisten hatten vergangene Woche das berühmte schiefe Minarett al- Hadba (Bild unten) gesprengt - offenbar um zu verhindern, dass die irakische Armee darauf ihre Flagge hisst. Das Militär wertete das als Eingeständnis der Niederlage der IS- Miliz.

Noch vor wenigen Wochen wehte ein IS-Banner auf dem Minarett. Foto: Reuters

Foto: AFP

Moschee von symbolischer Bedeutung für IS

Der IS hatte vor genau drei Jahren in einer Audiobotschaft die Errichtung eines "Islamischen Kalifats" in Syrien und im Irak verkündet. Die Al- Nuri- Moschee ist von hoher symbolischer Bedeutung, da IS- Anführer Abu Bakr al- Baghdadi dort im Juli 2014 kurz nach der Eroberung von Mossul die Einwohner bei einer Freitagspredigt aufgerufen hatte, ihm Gehorsam zu leisten.

Die zerstörte Moschee auf einem aktuellen Luftbild Foto: Associated Press

"Wir werden Daesch weiter bekämpfen, bis der Letzte von ihnen getötet oder zur Rechenschaft gezogen wurde", so Abadi in einem weiteren Tweet.

Die Extremisten sind in Mossul auf wenige Viertel der Altstadt zurückgedrängt worden, kontrollieren aber im Umland der Stadt sowie in anderen Regionen im Irak noch einige Gebiete.

Dschihadisten auch in Hochburg Rakka unter Druck

Auch in ihrer syrischen Hochburg Rakka stehen die Dschihadisten massiv unter Druck. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, schnitten die Syrischen Demokratischen Kräfte am Donnerstag die letzte Fluchtroute für die IS- Kämpfer aus der belagerten Stadt ab.