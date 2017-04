Flugbegleiter bringt Mutter mit Baby zum Weinen

Zugetragen hat sich der Vorfall am Freitag (Ortszeit) vor dem Abflug in einer Maschine, die von San Francisco nach Dallas fliegen sollte. Der Flugbegleiter soll nach einer hitzigen Diskussion um den Kinderwagen diesen der aus Argentinien stammenden Frau aus der Hand gerissen und sie damit auch geschlagen haben. Das Kleinkind, das die zweifache Mutter im Arm hielt, soll er dabei nur knapp verfehlt haben.

Foto: facebook.com/Surain Adyanthaya

Fluggast filmte Vorfall mit dem Handy

Ein Handyvideo, das ein Fluggast namens Surain Adyanthaya machte und später auf Facebook online stellte, zeigt Szenen nach dem Vorfall. Die Aufnahmen zeigen, wie die weinende Mutter ihren Kinderwagen zurückverlangt und sich Passagiere in den Streit einmischen. Neben der in Tränen aufgelösten Mutter ist in dem knapp dreiminütigen Video auch ein Mitreisender zu sehen, der für die weinende Frau Partei ergreift. "Schlag mich! Na los, mach schon", ruft der Mann dem rabiaten Flugbegleiter zu, der mit erhobenem Arm bedrohlich auf ihn zukommt.

Foto: facebook.com/Surain Adyanthaya

Foto: facebook.com/Surain Adyanthaya

Frau setzte Reise mit anderer Maschine fort

Die Argentinierin verließ schließlich mit ihren beiden Kindern das Flugzeug und setzte die Reise auf ausdrücklichen Wunsch in einer anderen Maschine fort, wobei sie auf die 1. Klasse upgegradet wurde. American Airlines kündigte eine eingehende Untersuchung der umstrittenen Vorgänge an.

Foto: Associated Press

Mittlerweile hat sich das Unternehmen in einer offiziellen Stellungnahme entschuldigt. "Was wir auf dem Video sehen, entspricht nicht unseren Werten und unserem Umgang mit unseren Kunden. Wir bedauern zutiefst die Schmerzen, die wir unserem Fluggast und ihrer Familie sowie den anderen, von diesem Vorfall mitbetroffenen Kunden zugefügt haben", verlautete American Airlines.

Bereits zweiter Vorfall binnen zwei Wochen

Erst vor knapp zwei Wochen war die US- Fluggesellschaft United Airlines in die Schlagzeilen geraten, als ein Passagier aufgrund eines überbuchten Fluges aus der Maschine gezerrt wurde (siehe Video). Der 69- Jährige erlitt dabei eine Gehirnerschütterung.

Video: Bitprojects