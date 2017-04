Drei Menschen tot - Mörder rief "Allahu akbar!"

Drei Menschen sind am Dienstag im US- Staat Kalifornien durch Schüsse getötet worden. Das Motiv des 39- jährigen Tatverdächtigen, der mittlerweile in Haft ist, soll Hass auf Weiße gewesen sein. Während seiner Festnahme habe der 39- jährige Schwarze "Allahu akbar" (Gott ist groß) geschrien, berichtete die Lokalzeitung "Fresno Bee".