Tätersuche nach Messer- Attacke auf Kvitova

Nach einem Überfall auf die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova fahndet die tschechische Polizei intensiv nach dem Täter. Anhand von Kvitovas Täterbeschreibung wurde am Donnerstag ein Phantombild des Einbrechers veröffentlicht und die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten. Kvitova war am Dienstag mit einem Messer schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden