Kunis und Kutcher: So hübsch sind ihre Kinder!

Bei der Sportveranstaltung in Ungarn saßen die Kutchers mit den beiden Kindern in den Reihen und beobachteten ganz entspannt das Treiben. Söhnchen Dimitri saß dabei auf dem Schoß seiner schönen Mama, Töchterchen Wyatt wurde von ihrem prominenten Papa bespaßt.

Mila Kunis und Ashton Kutcher mit Sohn Dimitri und Tochter Wyatt Foto: EPA

Mila Kunis mit Sohn Dimitri Foto: AP

Das hübsche Mäderl, das ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist, kaute bedächtig an ihrem rosafarbenen Kuscheltier, während Vater Ashton Kutcher ihr erklärte, was da passiert. Brüderchen Dimitri, dessen babyspeckige Beinchen aus einer Windel ragten, lutschte lieber an seinen Fingern herum.

Was für eine schöne Familie ...